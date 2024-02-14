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17:56, 14 февраля 2024Бывший СССР

Положение ВСУ в Авдеевке оценили

Военный эксперт Живов: ВС РФ берут противника в кольцо в Авдеевке

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке остается крайне сложным, рассказал «Ленте.ру» политолог, военный эксперт Алексей Живов. По его словам, российские военные берут в кольцо основную группировку оставшихся сил противника, вероятно, скоро им будет предъявлен ультиматум.

«Мы активно продвигаемся с двух сторон, берем в кольцо основную группировку оставшихся сил противника. Явно будет предъявлен ультиматум: либо сдаться и уйти, либо, в противном случае, будет усилено бомбо-штурмовое воздействие на места, где располагается противник», — предупредил Живов.

Он отметил, что после назначения нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в район начнут забрасывать большое количество мобилизованных. Но, как уверен собеседник «Ленты.ру», это не поможет украинской армии одержать победу на данном направлении.

«К тому же, если бросать будут именно мобилизованных, надо помнить, что у них очень низкая дисциплина и мотивация, они массово сдаются в плен. Неприятно только, что Сырский не жалеет личный состав. Из-за этого можно ожидать "мясных штурмов". Но главное, что мы взяли под контроль дорогу на Авдеевку и снабжение. Дальше дело техники», — заключил военный эксперт.

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Ранее спикер Сил обороны таврического направления ВСУ Дмитрий Лиховий заявил, что в Адеевке предусмотрены запасные пути снабжения на случай потери основного. При этом Сырский называл обстановку на авдеевском и купянском направлениях чрезвычайно сложной и напряженной для ВСУ.

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