«Никто не держится за кучи камней и обгорелого железа». ВСУ готовятся к потере ключевой дороги в Авдеевку

В ВСУ заявили, что готовятся потерять основную трассу снабжения в Авдеевке

Спикер Сил обороны таврического направления Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Лиховий заявил, что в Адеевке предусмотрены запасные пути снабжения на случай потери основного. По его словам, обстановка в городе напряженная, но контролируемая. Он также подчеркнул, что удержание Авдеевки важно, однако командование не будет жертвовать бойцами.

В ВСУ заявили об уличных боях в Авдеевке

Лиховий заявил, что уже несколько дней в Авдеевке ведутся уличные бои. Он также отметил, что сложившаяся обстановка диктует смену тактики боевых действия. По его словам, в настоящий момент ситуация в населенном пункте напряженная, но контролируемая.

«Видим намерения врага, видим, куда он хочет продвинуться, чтобы перерезать логистическую артерию снабжения, прежде всего в Авдеевке, и обеспечить какое-то оперативное окружение. Там в основном нам противостоит регулярная российская армия, хорошо обученная, иногда спецназовцы, иногда десантура и обычные мотострелковые батальоны», — рассказал Лиховий.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Речь идет об Индустриальном проспекте — это главная артерия, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ. По данным «Страны», есть еще одна, более узкая дорога. Она свободна, однако примерно в двух километрах от нее могут находиться российские войска.

Лиховий заявил, что держать Авдеевку, как и любой украинский город, сверхважно, так как за ней последуют другие населенные пункты. При этом он добавил, что за «кучи камней и обгорелого железа» никто не держится и командование будет в первую очередь пытаться сохранить жизни бойцов.

В Киеве сообщали о сложной обстановке под Авдеевкой

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский называл обстановку на авдеевском и купянском направлениях чрезвычайно сложной и напряженной для ВСУ.

Он заявил, что российские войска имеют численное преимущество в личном составе и продолжают наращивать свои усилия. При этом Сырский подчеркнул, что Вооруженные силы России наносят по позициям ВСУ удары при помощи управляемых авиационных бомб, а также ведут плотный огонь из артиллерии и минометов.

Он также отметил, что российские войска наступают фактически по всей линии фронта и в Киеве приняли решение перейти от наступательных действий к ведению обороны.