Главком ВСУ Сырский: Украина перешла к обороне

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) согласно с тем, что можно оставить позиции ради сохранения жизни бойцов. Об этом в интервью ZDF заявил новый главнокомандующий украинской армии Александр Сырский.

«Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава», — сказал генерал. Он отметил, что российские войска наступают фактически по всей линии фронта, и в Киеве приняли решение перейти от наступательных действий к ведению обороне.

Сырский добавил, что считает своей задачей истощить противника, нанести ему максимальные потери. Для этого он планирует воспользоваться имеющимися укреплениями и «преимуществом в техническом плане».

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выяснила, что Сырский запретил разглашать данные о потерях после удара российских войск по тренировочному лагерю в Селидово. По ее информации, там на тренировочном полигоне могло находиться полторы тысячи бойцов ВСУ.