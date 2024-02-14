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06:13, 14 февраля 2024Бывший СССР

Главком Сырский заявил о переходе ВСУ к обороне

Главком ВСУ Сырский: Украина перешла к обороне

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) согласно с тем, что можно оставить позиции ради сохранения жизни бойцов. Об этом в интервью ZDF заявил новый главнокомандующий украинской армии Александр Сырский.

«Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава», — сказал генерал. Он отметил, что российские войска наступают фактически по всей линии фронта, и в Киеве приняли решение перейти от наступательных действий к ведению обороне.

Сырский добавил, что считает своей задачей истощить противника, нанести ему максимальные потери. Для этого он планирует воспользоваться имеющимися укреплениями и «преимуществом в техническом плане».

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выяснила, что Сырский запретил разглашать данные о потерях после удара российских войск по тренировочному лагерю в Селидово. По ее информации, там на тренировочном полигоне могло находиться полторы тысячи бойцов ВСУ.

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      Марина Совина
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