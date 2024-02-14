Оксана Самойлова и Джиган снялись в образах Фионы и Шрека

Блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган снялись в нарядах героев мультфильма «Шрек». Соответствующая публикация появилась на странице бизнесвумен в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя инфлюэнсерша и ее избранник в честь Дня святого Валентина поделились роликом, на кадрах которого предстали в образах различных персонажей: они изобразили Красавицу и Чудовище, Бекон и Яичницу, а также Молоко и Печенье.

Кроме того, супруги позировали в нарядах принцессы Фионы и Шрека. Самойлова примерила приталенное зеленое макси-платье и ободок с ушами-трубочками. В свою очередь, музыкант надел бежевую рубашку, укороченный коричневый жилет, клетчатые штаны и объемные перчатки.

В ноябре Оксана Самойлова показала Джигана в костюме бомжа. Он примерил рваный черный свитер и мешковатые штаны, а на лицо ему нанесли специальный грим.