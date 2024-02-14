Ольга Бузова похвасталась подарками на миллионы рублей

Российская певица Ольга Бузова похвасталась подарками, которые она получила от родственников, друзей и незнакомцев на 38-летие. Соответствующие сторис опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость запечатлела распаковку роскошных презентов на камеру. Среди подарков оказались полка для виниловых пластинок, украшения для концертов, тренажер, голубая шуба, а также духи французского бренда Ex Nihilo и серьги люксовой марки Dior. Мать артистки преподнесла дочери столовые приборы из серебра, а сестра Анна — пижаму La Perla.

Композитор Иосиф Пригожин, в свою очередь, подарил исполнительнице шарф модного дома Louis Vuitton стоимостью около 80 тысяч рублей. Среди прочего Бузова показала плюшевую сумку Mc2 Saint Barth, косметичку и футболку Dolce&Gabbana и сумку Hermes Birkin, цена которой составила почти два миллиона рублей.

Ранее в феврале Ольга Бузова снялась без одежды и макияжа. На снимке 37-летняя звезда предстала сидя обнаженной на массажном столе.