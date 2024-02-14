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10:14, 14 февраля 2024Из жизни

Отец 180 детей пожаловался на одиночество

The Sun: в Ирландии донор спермы со 180 детьми пожаловался на одиночество

Фото: Patricia Valério / Unsplash

Донор спермы из города Ньюкасл, Северная Ирландия, пожаловался на одиночество, несмотря на наличие 180 детей. Об этом сообщает The Sun.

52-летний мужчина, называющий себя «Одинокий Джо», оплодотворяет женщин, которые испытывают трудности с зачатием ребенка с текущим партнером или не могут найти пару. Для этого он либо непосредственно занимается с ними сексом, либо становится донором спермы. За время подобной работы он стал отцом 180 детей.

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Хотя Джо нравится помогать женщинам забеременеть, он признался, что такая деятельность препятствует поиску второй половинки. «Я трачу много времени на то, чтобы помочь женщинам рассчитать оптимальное время для встречи. Иногда период овуляции может меняться, и я должен быть всегда готов помочь. Это не дает мне возможность заводить романтические отношения с женщинами вне моей деятельности», — рассказывает он.

Джо добавил, что планирует продолжать заниматься донорством и искать спутницу жизни. Он признался, что найти женщину, которая сможет принять его образ жизни и характер, будет непросто.

Ранее сообщалось, что в США врач-репродуктолог тайно оплодотворил пациентку своей спермой во время искусственной инсеминации. Женщина узнала об этом лишь спустя 42 года.

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      Алиса Удовик
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