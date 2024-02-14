Обнаружена причина крупнейшего вымирания в истории Земли

Chemical Geology: пермское вымирание произошло из-за истощения озона

Ученые Китайской академии наук обнаружили свидетельства, что великое пермское вымирание произошло вследствие истощения озона из-за масштабных извержений вулкана. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Chemical Geology.

По оценкам исследователей, в конце пермского периода палеозойской эры исчез 81 процент всех морских видов животных и 70 процентов видов наземных позвоночных, однако событие также затронуло растительную жизнь. Причину этой крупнейшей катастрофы в истории Земли связывают с трапповым вулканизмом в Сибири, что подтверждается массивными отложениями пирокластических потоков на площади около семи миллионов квадратных километров.

Ученые проанализировали содержание изотопов серы (сера-33, сера-34 и сера-36) в микроскопических зернах пирита из пермских отложений. Было выявлено аномальное содержание серы-33 и серы-36 незадолго до конца этого периода. Это нельзя объяснить фракционированием изотопов из-за геологических процессов и требует фотолиза вулканического SO2 под воздействием ультрафиолета.

Столь значительные изменения редко наблюдались в породах возрастом менее двух миллиардов лет из-за постепенного увеличения запасов кислорода на планете и образования озона с течением времени. Таким образом, ученые предполагают, что фотолиз происходит в отсутствие или при значительном истощении озонового слоя.

Как только взрывной вулканизм разрушил озоновый слой, стало меньше молекул кислорода, блокирующих поступающее солнечное ультрафиолетовое излучение, что привело к преобразованию молекул диоксида серы в сульфатные аэрозоли, которые переносились с суши в океаны. Это подтверждается моделированием, которое предполагает снижение содержания кислорода в атмосфере с 30 процентов в фанерозое (начавшегося 538 миллионов лет назад) до половины этого показателя к концу пермского периода.