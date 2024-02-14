Песков отказался комментировать обмен заключенными с США

Песков: вопросы обмена заключенными с США требуют тишины, это в интересах сторон

Вопросы обмена заключенными между Россией и США не требуют лишней огласки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков ответил на вопрос о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен сообщил, что провел 12 февраля телефонный разговор с осужденным в России бывшим морским пехотинцем США Полом Уиланом.

«Хотел вам напомнить слова президента [России Владимира Путина] в его недавнем интервью [о том], что эти дела любят тишину. Они могут решаться только в тишине», — заявил пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что решение вопроса заключенных без лишней огласки входит в интересы всех сторон и фигурантов.

13 февраля Блинкен сообщил о телефонном разговоре с Уиланом. Госсекретарь США отметил, что Вашингтон ежедневно активно прилагает усилия к тому, чтобы вернуть Уилана домой.