Блинкен поговорил с осужденным в России за шпионаж Уиланом

Госсекретарь Блинкен поговорил по телефону с осужденным в РФ за шпионаж Уиланом

Государственный секретарь США провел телефонный разговор с осужденным в РФ Полом Уиланом. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что беседа состоялась в понедельник, 12 февраля. Госсекретарь США отметил, что Вашингтон ежедневно активно прилагает усилия к тому, чтобы вернуть Уилана домой. «И это продолжится, пока не вернутся к своим близким он, [корреспондент американской газеты The Wall Street Journal] Эван Гершкович и все неправомерно задержанные американцы», — подчеркнул он.

Бывшего морского пехотинца Пола Уилана осудили в России за шпионаж в 2020 году, он отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии.

Ранее Уилан выразил опасения, что власти США могут бросить его из-за ограниченных возможностей для дальнейшего обмена. По его словам, он боится, что администрация президента США Джо Байдена проработает соглашение для возвращения Эвана Гершковича, а его оставит в России.