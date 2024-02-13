Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:10, 13 февраля 2024Мир

Блинкен поговорил с осужденным в России за шпионаж Уиланом

Госсекретарь Блинкен поговорил по телефону с осужденным в РФ за шпионаж Уиланом
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Государственный секретарь США провел телефонный разговор с осужденным в РФ Полом Уиланом. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что беседа состоялась в понедельник, 12 февраля. Госсекретарь США отметил, что Вашингтон ежедневно активно прилагает усилия к тому, чтобы вернуть Уилана домой. «И это продолжится, пока не вернутся к своим близким он, [корреспондент американской газеты The Wall Street Journal] Эван Гершкович и все неправомерно задержанные американцы», — подчеркнул он.

Бывшего морского пехотинца Пола Уилана осудили в России за шпионаж в 2020 году, он отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии.

Ранее Уилан выразил опасения, что власти США могут бросить его из-за ограниченных возможностей для дальнейшего обмена. По его словам, он боится, что администрация президента США Джо Байдена проработает соглашение для возвращения Эвана Гершковича, а его оставит в России.

Что думаешь? Оцени!
      Ксения Назарова
      Обсудить
      Последние новости

      Готовы отступать. Новый главком ВСУ назвал условие для оставления позиций украинской армией

      В российском городе девочка умерла после лечения зубов под наркозом

      Нобелевский лауреат заявил о росте политического экстремизма в США

      Украина не станет отказываться от аграрных субсидий Евросоюза

      Российский борец выиграл чемпионат Европы

      Посол заявил об ошибке Запада в отношении конфликта на Украине

      Главный врач сборной России по биатлону умер в возрасте 48 лет

      США отвергли предложение России о прекращении огня на Украине

      Блинкен поговорил с осужденным в России за шпионаж Уиланом

      По факту пожара в многоэтажке в Анапе возбудили уголовное дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше