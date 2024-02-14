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13:57, 14 февраля 2024Экономика

Подсчитаны потери экономики Великобритании из-за Брексита

Goldman Sachs: из-за Брексита экономика Великобритании потеряла от 4 до 8 % ВВП
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Rob Wingate / Unsplash

Великобритания после Брексита «значительно отстает» от других сопоставимых стран. Об этом со ссылкой на выводы аналитиков банка Goldman Sachs пишет CNBC.

В заметке «Структурные и циклические издержки Брексита» банк подсчитал, что за последние восемь лет после референдума о выходе из Евросоюза экономика страны выросла на 5 процентов меньше, чем экономики других развитых стран. Реальные потери от Брексита могут составить от 4 до 8 процентов ВВП, отметили эксперты. При этом сложно отделить влияние одного экономического события от других, включая пандемию COVID-19 и энергетический кризис 2022 года, сказано в документе.

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По мнению аналитиков, экономика Соединенного Королевства пострадала по трем главным причинам — из-за сокращения торговли, более слабых инвестиций в бизнес и из-за нехватки рабочей силы в результате снижения потока мигрантов из ЕС. При этом рабочую силу из стран альянса заменили мигранты из государств, не входящих в него, отмечают эксперты. «В совокупности данные указывают на значительные долгосрочные издержки выхода из ЕС», — заявили авторы доклада.

Ранее стало известно, что Великобритания столкнулась с нехваткой черного чая — без традиционного напитка жителей страны оставили атаки йеменских повстанцев-хуситов на корабли в Красном море. О дефиците этого продукта покупателей предупредили местные сети магазинов, первым о проблемах сообщил крупный ретейлер Sainsbury's. Эксперты заявляют, что нехватка продукта приведет к шринкфляции, росту цен и уменьшению доступности целого ряда товаров.

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