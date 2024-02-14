Появилось предсмертное обращение генерала Востротина к десантникам

Telegram-канал «Архангел Спецназа» опубликовал видеообращение Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина, скончавшегося 13 февраля, к десантникам по случаю дня вывода советских войск из Афганистана.

Генерал-полковник поблагодарил служивших в Афганистане и в других горячих точках военных за то, что в настоящее время, находясь в запасе, активно помогают российским военным в зоне проведения СВО.

По словам Востротина, боевые действия в Афганистане показали, что десантные войска продолжают быть самыми подготовленными в Вооруженных силах Российской Федерации.

«Даже при высокой интенсивности боевых действий потери у нас были значительно меньше: мы умели беречь наших солдат», — заключил генерал-полковник.

Ранее стало известно о том, что десантники группировки войск «Днепр» уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра.