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22:01, 14 февраля 2024Бывший СССР

Пленный ВСУ назвал стоимость побега с Украины для уклониста

Пленный ВСУ Султанов: побег от мобилизации в Польшу стоит не менее $15 тыс.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадим Султанов назвал стоимость побега от мобилизации в Польшу. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, нелегальный переход границы для уклонистов призывного возраста стоит не менее 15 тысяч долларов. Боец ВСУ признался, что для него это была неподъемная сумма. «Надо связи, чтобы в Польшу добраться», — добавил он.

Султанов рассказал, что сам проигнорировал первые две повестки в украинскую армию и пошел в нее только после получения третьей. Он также отметил, что после каждой повестки неявившимся в военкомат начинают приходить возрастающие штрафы.

Ранее британская газета The Times писала, что уклонисты платят от 3,5 до 5 тысяч долларов за побег с Украины. Также сообщалось, что за поддельные документы контрабандисты просят 700 до 1,3 тысячи долларов.

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      Марина Совина
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