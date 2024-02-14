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05:03, 14 февраля 2024Из жизни

Принцесса занялась стриптизом и стала порномоделью

Фото: @1andonlylizf

Порномодель Лиз Феррари рассказала в подкасте Holly Randall Unfiltered о своих первых шагах в секс-индустрии. Ее цитирует издание Daily Star.

По словам Феррари, у нее есть родственные связи с королевской семьей тутси — одного из народов центральной Африки. Однако в 1994 году ее семье пришлось бежать из родной Руанды, спасаясь от гражданской войны и геноцида. В США, где она оказалась, никто не знал, что она была принцессой.

Девушка занялась стриптизом, как только ей исполнилось 18 лет. У нее были строгие родители, она ничего не знала о сексе и тайком ходила на работу, выбираясь на улицу через окно спальни.

Тот факт, что можно зарабатывать на OnlyFans и порно, — это для меня полное безумие. Там, откуда я родом, даже сексуальная одежда или кроп-топы — это табу

Лиз Феррарипорномодель
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В первый день будущая порномодель заработала 140 долларов, но ей казалось, что целый миллион. «Когда вернулась домой, то пересчитала деньги под одеялом при фонарике и подумала: "Боже мой, я богата!"» — вспоминает она.

Ранее сообщалось, что бразильская порномодель Крис Галера попала в больницу после фотосессии на 30-градусном морозе. «Я была почти десять минут без пальто, — утверждает она. — Максимум можно три минуты, я почти умирала, но хотелось снять побольше видео, побольше фото».

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      Олег Парамонов
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