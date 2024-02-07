Порномодель разделась почти догола при минус 30 и попала в больницу

The Sun: порномодель Крис Галера устроила съемку топлес при 30-градусном морозе

Бразильская порномодель Крис Галера попала в больницу после фотосессии на 30-градусном морозе. Об этом сообщает издание The Sun.

Крис Галера решила устроить съемки, когда отмечала Новый год в Исландии. Температура на улице упала до минус 30, началась снежная буря, но порномодель это не остановило. «Когда я начала снимать одежду, все смотрели на меня и говорили: "Не надо"», — рассказала она.

Сначала Галера разделась до бикини и сделала несколько фото, затем осталась топлес и продолжила съемки. Раздеться догола она не успела, потому что приехала полиция. К тому времени ее руки покраснели, стали твердыми и сильно болели.

Я была почти десять минут без пальто. Максимум можно три минуты, я почти умирала, но хотелось снять побольше видео, побольше фото Крис Галера порномодель

Девушку пришлось отвезти в больницу. Врачи пришли к выводу, что у нее переохлаждение. «Меня накрыли теплым одеялом, дали горячий чай и все, — утверждает она. — Час грелась в очень теплой комнате, и потом со мной все было в порядке».

После возвращения из Исландии Галера обратилась в Книгу рекордов Гиннесса. Она надеется, что ее признают участницей самой долгой в истории полуобнаженной фотосессии, устроенной во время снежной бури.

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