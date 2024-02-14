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15:39, 14 февраля 2024Культура

Продажи книг Стивена Кинга в России упали почти на четверть

Продажи книг Стивен Кинга в России в 2023 году снизились на 22 процента

Фото: Brian Cahn / Globallookpress.com

Продажи книг американского писателя Стивена Кинга в России упали почти на четверть. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издательскую группу «Эксмо-АСТ».

В 2023 году продажи произведений Кинга снизились на 22 процента по сравнению с 2022-м. В «Эксмо-АСТ» отметили, что такие изменения связаны с отказом автора сотрудничать с Россией. Отмечается, что по итогам прошлого года Кинг выбыл из списка пяти самых издаваемых в стране писателей. Он сместился на седьмое место, а общий тираж его произведений составил 400,9 тысячи экземпляров.

В марте 2022-го писатель заявил, что не будет заключать новые контракты с российскими издательствами в связи с началом специальной военной операции на Украине.

Ранее живущий в США российский писатель-фантаст Ник Перумов признался в желании вернуться на родину.

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      Анастасия Астахова
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