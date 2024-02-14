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14:00, 14 февраля 2024Культура

Живущий в США российский писатель-фантаст признался в желании вернуться

Живущий в США писатель Ник Перумов признался, что хочет вернуться на родину

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Живущий в США российский писатель-фантаст Ник Перумов признался в желании вернуться на родину. Его слова приводит телеканал RTVI.

Перумов рассказал, что вместе с семьей проживает в Северной Каролине и работает в университете. «Это печальная реальность, конечно. Как всякие русские люди, естественно, мы хотим вернуться, но увы, увы, увы», — отметил он.

Писатель подчеркнул, что уехал в США четверть века назад после того, как «не вписался в рынок». Он заявил, что не собирается «поносить родину и поливать ее грязью». Перумов добавил, что старается как можно чаще бывать в России. «Это сейчас стало трудно, но без связи с родиной мы ничто», — отметил он.

Перумов также заявил, что на данный момент в США простые люди оторваны от политики и все решения принимаются узким кругом элиты. По его словам, обычных американцев не волнует украинский конфликт.

Ранее Перумов назвал специальную военную операцию на Украине «великой войной за воссоединение русских земель».

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      Мария Рюрикова
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