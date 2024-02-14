Путин оценил работу МЧС по эвакуации россиян из Газы

Путин высоко оценил работу МЧС по эвакуации граждан из Израиля и Палестины

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу МЧС по эвакуации граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом глава государства заявил на заседании коллегии МЧС, его приветствие опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Высокой оценки заслуживает помощь сотрудников МЧС пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии, оперативная эвакуация российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов», — сказал глава государства.

Путин также поручил МЧС укреплять свои подразделения на Донбассе и в Новороссии, добавив, что по всей России власти будут повышать зарплаты и улучшать жилищные условия сотрудникам министерства.

Эвакуация соотечественников из сектора Газа началась 12 ноября. Работа по согласованию порядка и маршрутов эвакуации россиян, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, шла неделю. Всего в Россию были доставлены 1124 человека, включая 518 детей.