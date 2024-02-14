Путин поругался с Голиковой

Путин ругался с Голиковой из-за скорости работы тест-систем в России

Президент России Владимир Путин рассказал, что раньше ругался с вице-премьером Татьяной Голиковой по поводу скорости работы тест-систем в РФ, в итоге в России получилось лучше, чем в других странах мира. Об этом сообщает РИА Новости.

«С Татьяной Алексеевной вот ругались. Слушайте, пока ваша тест-система скажет болен человек или нет, он 100 человек заразит вокруг себя. Мы сейчас ускорим, ускорим. Ну, ускорили, хорошо, спасибо. Но надо, чтобы это работало», — признался глава государства в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

Вместе с тем президент отметил, что Россия хорошо показала в организации работы тест-систем лучше, чем в других странах, «но может быть еще лучше».

Ранее российский лидер рассказал, что сильно ругался с министром транспорта Виталием Савельевым и говорил ему, что необходимо уделять внимание закупкам отечественной техники. Путин уточнил, что Савельев в результате смог сохранить авиаотрасль. Он также пообещал поддерживать транспортную отрасль, включая авиацию, поскольку она играет очень значимую роль в развитии страны.