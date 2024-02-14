Путин продлил дачную амнистию для общих построек до 2031 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому действие дачной амнистии для зданий и сооружений, которые относятся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ, продлевается до 1 марта 2031 года. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Авторами инициативы выступили первый заместитель главы Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Государственной думы по госстроительству Павел Крашенинников и их коллеги. В предыдущей редакции закона действие такой формы дачной амнистии завершалось 1 января 2024 года.

В законе речь идет о постройках, которые были возведены до 2004 года. В данный момент их можно поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на них в упрощенном порядке — для этого необходимо иметь лишь правоустанавливающий документ, декларацию, которая составлена председателем товарищества, без подготовки технического плана. Этот документ понадобится предоставить в МФЦ или разместить на портале госуслуг.

Закон, введенный в отношении общего имущества, позволил избежать того, что многие участки в садовых некоммерческих товариществах фактически оказались бы «висящими в воздухе» — без юридически оформленных дорог, общих коммуникаций и других удобств.

В этот же день глава государства подписал закон, согласно которому собственники аварийного жилья смогут оперативно получить новое по договору социального найма.