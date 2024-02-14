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15:03, 14 февраля 2024Среда обитания

Раскрыта слабая сторона борщевика

Эколог Гладилин: морозы могут оказаться эффективными в борьбе с борщевиком

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Слабой стороной борщевика Сосновского оказалась плохая устойчивость к холодам. О способности морозов помочь в борьбе с сорняком рассказал агроэколог Антон Гладилин в беседе с «Вестями Подмосковья».

Эксперт отметил, что ученые из Института биологии Республики Коми под руководством кандидата биологических наук Игоря Далькэ провели эксперимент и выявили, что при температуре ниже минус семи градусов Цельсия почки взрослых растений перестают быть жизнеспособными.

«По итогам лабораторных экспериментов с инкубацией в термостатах проростки борщевика не выдерживали температуры ниже минус пяти градусов, а почки возобновления взрослых растений теряли жизнеспособность при температуре ниже минус семи градусов. Уже при температуре ниже минус шести градусов вода во всех растениях становилась льдом», — уточнил Гладилин.

Кроме того, в 2019-2020 годах ученые и добровольцы в нескольких регионах России пробовали убирать снег перед сильными заморозками, чтобы проследить за реакцией борщевика. Результаты отличались в зависимости от локации — в Удмуртии погибли все проростки, в Татарстане количество сорняка снизилось, а в Московской и Нижегородской областях изменения были совсем незначительными из-за мягкой зимы.

Ранее эксперты заявили, что вред борщевика для человека преувеличен — ожог при взаимодействии с растением можно получить только в солнечную погоду. По словам специалистов, если сразу прикрыть участок кожи и смыть выделения растения, никаких последствий не будет.

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      Нина Ташевская
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