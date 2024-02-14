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19:21, 14 февраля 2024Забота о себе

Раскрыто неожиданное воздействие поцелуев на психику

Психолог Игонина: поцелуи с любимым человеком снижают уровень стресса

Фото: Cassie Lopez / Unsplash

Поцелуи оказывают неожиданное действие на психику и физическое состояние человека, рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Эффект такого контакта она раскрыла в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, поцелуй с любимым человеком способен подарить ощущение радости, нежности, доверия, удовольствия, полета и эйфории, что снижает интенсивность негативных переживаний и позитивно сказывается на самооценке. «Все, что доставляет нам удовольствие, способствует выработке так называемых гормонов радости и счастья. Они положительно влияют на наше психоэмоциональное состояние и снижают уровень стресса», — сказала Игонина, добавив, что чем меньше стресса, тем лучше общее самочувствие человека.

Психолог отметила, что положительно на самочувствии также сказываются поцелуи родителей и детей — от родителей дети с поцелуем получают материнскую и отцовскую любовь, ласку, ощущение заботы и внимания и чувство защищенности. В свою очередь, дружеский поцелуй говорит о доброжелательности и укрепляет отношения с человеком. Однако, добавила Игонина, важно помнить о личных границах друзей. «Даже если вы очень дружелюбный и радушный человек, готовый расцеловать всех и каждого, важно соблюдать личные границы. Далеко не всем комфортен такой вид взаимодействия, он может восприниматься негативно», — предупредила она.

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