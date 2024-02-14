Россиянам указали на способы правильно ругаться и мириться в отношениях

Клинический психолог Инесса Швацкая рассказала, что порой в брак вступают диаметрально не похожие друг на друга люди, которые не всегда могут справиться с конфликтами. В комментарии для «Ленты.ру» специалистка указала на способы правильно ругаться и мириться с партнером, чтобы не разрушить отношения.

Психолог обратила внимание россиян, что одна из главных ошибок в семейной ссоре — желание показать характер. В частности, по ее словам, некоторые люди после конфликта специально выдерживают паузу, чтобы вспомнить прошлые обиды и еще больше усугубить обиду.

После ссоры нельзя мириться, будучи в алкогольном опьянении, предупредила психолог, поскольку, как правило, протрезвев, человек забывает о сказанном. Не лучшей идеей является и попытка уладить конфликт по телефону в разгар рабочего дня. «В тот момент партнер может быть занят важными делами и быть в подавленном настроении после ссоры. Отказ от общения в этом случае только подольет масла в огонь и усугубит ситуацию», — заверила Швацкая.

Психолог также призвала всегда отвечать на примирительные сообщения от партнера, чтобы не вызвать у него еще большую обиду.

Неудачная идея — звонить и начинать свой якобы примирительный разговор с фразы: «Ты конечно, сволочь, но я люблю тебя и предлагаю забыть о ссоре…» Также не надо после ссоры стучаться в дверь закрывшемуся в кабинете или ванной партнеру с требованием открыть и обо всем поговорить. Такое поведение не приведут ни к чему хорошему Инесса Швацкая психолог

Угрозы и шантаж изменой и разводом, если партнер не готов мириться, — также один из худших сценариев развития событий, продолжила собеседница «Ленты.ру». Не помогут наладить отношения, по ее мнению, и советы со стороны друзей, родственников или коллег.

Все, что происходит в семье, — это глубоко интимный процесс. Именно поэтому, поссорившись с партнером, нет нужды «стоять насмерть» и отстаивать свою позицию несмотря ни на что, особенно, если мы сами понимаем свою неправоту Инесса Швацкая психолог

В отношениях, где оба человека способны сделать первый шаг к примирению, разводов практически не бывает, отметила Швацкая. При этом во время обсуждения конфликтной ситуации следует обязательно сказать, что мнение партнера важно, и признать его правоту. «При применении после ссоры и мужчине, и женщине необходимо знать, что его (ее) оценили по достоинству, — подчеркнула психолог. — Решив позвонить первым, партнер поступает искренне, а не пытается решить свои финансовые, карьерные или интимные проблемы за ваш счет».

Ранее Инесса Швацкая назвала главный критерий сексуальной совместимости. Она считает, что для гармоничной интимной жизни у партнеров должен быть примерно одинаковый уровень либидо.