Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:24, 14 февраля 2024Забота о себе

Россиянам указали на способы правильно ругаться и мириться в отношениях

Фото: Unsplash

Клинический психолог Инесса Швацкая рассказала, что порой в брак вступают диаметрально не похожие друг на друга люди, которые не всегда могут справиться с конфликтами. В комментарии для «Ленты.ру» специалистка указала на способы правильно ругаться и мириться с партнером, чтобы не разрушить отношения.

Психолог обратила внимание россиян, что одна из главных ошибок в семейной ссоре — желание показать характер. В частности, по ее словам, некоторые люди после конфликта специально выдерживают паузу, чтобы вспомнить прошлые обиды и еще больше усугубить обиду.

После ссоры нельзя мириться, будучи в алкогольном опьянении, предупредила психолог, поскольку, как правило, протрезвев, человек забывает о сказанном. Не лучшей идеей является и попытка уладить конфликт по телефону в разгар рабочего дня. «В тот момент партнер может быть занят важными делами и быть в подавленном настроении после ссоры. Отказ от общения в этом случае только подольет масла в огонь и усугубит ситуацию», — заверила Швацкая.

Психолог также призвала всегда отвечать на примирительные сообщения от партнера, чтобы не вызвать у него еще большую обиду.

Неудачная идея — звонить и начинать свой якобы примирительный разговор с фразы: «Ты конечно, сволочь, но я люблю тебя и предлагаю забыть о ссоре…» Также не надо после ссоры стучаться в дверь закрывшемуся в кабинете или ванной партнеру с требованием открыть и обо всем поговорить. Такое поведение не приведут ни к чему хорошему

Инесса Швацкая психолог

Угрозы и шантаж изменой и разводом, если партнер не готов мириться, — также один из худших сценариев развития событий, продолжила собеседница «Ленты.ру». Не помогут наладить отношения, по ее мнению, и советы со стороны друзей, родственников или коллег.

Все, что происходит в семье, — это глубоко интимный процесс. Именно поэтому, поссорившись с партнером, нет нужды «стоять насмерть» и отстаивать свою позицию несмотря ни на что, особенно, если мы сами понимаем свою неправоту

Инесса Швацкаяпсихолог
Материалы по теме:
«Люди смогут любить» Как советские женщины пытались добиться свободы в сексе и жизни
«Люди смогут любить»Как советские женщины пытались добиться свободы в сексе и жизни
6 сентября 2020
«Развод стал нормальным этапом жизни» Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
«Развод стал нормальным этапом жизни»Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
12 октября 2020

В отношениях, где оба человека способны сделать первый шаг к примирению, разводов практически не бывает, отметила Швацкая. При этом во время обсуждения конфликтной ситуации следует обязательно сказать, что мнение партнера важно, и признать его правоту. «При применении после ссоры и мужчине, и женщине необходимо знать, что его (ее) оценили по достоинству, — подчеркнула психолог. — Решив позвонить первым, партнер поступает искренне, а не пытается решить свои финансовые, карьерные или интимные проблемы за ваш счет».

Ранее Инесса Швацкая назвала главный критерий сексуальной совместимости. Она считает, что для гармоничной интимной жизни у партнеров должен быть примерно одинаковый уровень либидо.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отказался комментировать возможную атаку ВСУ на российский корабль. Его использовали в Сирии, Грузии и Косово

      В Конгрессе США заявили об отсутствии шансов на одобрение пакета помощи Украине

      Зять Трампа не захотел возвращаться в Белый дом

      Шойгу поручил вносить коррективы в «Искандеры» с учетом применения на СВО

      В российской гимназии обнаружили огромную мину

      Россиян заверили в отсутствии проблем с продажей разливного пива

      Названы преимущества российского танка Т-80 в зоне СВО

      Президенту Казахстана вручили меч основателя Катара

      Москвичам пообещали холода и красоту

      Алиев вступил в должность президента Азербайджана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше