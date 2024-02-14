Раскрыты подробности съемок неудавшегося юмористического шоу на ТНТ

Известный в России стендап-комик Идрак Мирзализаде и его коллега юморист из Белоруссии Павел Кривец рассказали о работе над неудавшимся шоу на ТНТ. Подробности съемок проекта они раскрыли в видео, опубликованном на YouTube-канале Кривца.

По словам комиков, проект должен был представлять собой скетч-шоу, герои которого жили вместе и сталкивались с забавными ситуациями в быту. Над проектом работали Мирзализаде, юмористы Артур Чапарян и Эл Гусейнов, а также блогеры Евгений Кулик и Полина Трубенкова.

Однако в итоге работу над проектом прекратили. «Люди, которые все это изначально начинали, не понимали ту комедию, которая нам нравилась», — пояснил Кривец.

Ранее Мирзализаде рассказал о сложностях эмиграции. Комик раскрыл, что ему приходится постоянно работать, чтобы оплачивать необходимые расходы на жизнь. По его словам, в Москве он мог себе позволить трудиться менее интенсивно.