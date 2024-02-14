Разведенные люди вспомнили об ускоривших крах брака событиях

Мужчины и женщины рассказали о последних каплях, переполнивших чашу терпения и мотивироваших расторгнуть брак. Свои истории разведенные люди вспомнили в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна из женщин рассказала, что ускорившим ее решение развестись событием стало нарушение мужем договоренностей, касавшихся его алкогольной зависимости.

После двух арестов за пьяное вождение, многочисленных срывов и разрыва мы решили попробовать заново. Мне нужно было уехать в другой город, и я пообещала мужу, что буду к шести вечера. Управиться получилось раньше, и я захотела сделать ему сюрприз — подъехала к нашему кварталу к пяти и увидела его машину. Он остановился, не доезжая до нашего дома, и выбросил что-то в мусорный бак. Я дождалась, пока он заедет в гараж, подъехала к баку и увидела пивную банку. Он пил, находясь за рулем, пока вез наших детей. Вернулась домой и вышвырнула его SpicyMcdickin пользовательница Reddit

Некоторые женщины решились на развод после того, как увидели, как брак с абьюзивным партнером влияет на детей, которые, живя в страхе, начинали копировать поведение мужа.

Однажды мой двухлетка сказал мне: «Заткнись, сука!» Я вынесла 10 лет насилия в браке, но слышать, как невинный ребенок повторяет за своим отцом, было чересчур. На следующее же утро я позвонила адвокату Additional_Host6994 пользовательница Reddit

Многие пользователи пожаловались на то, что супруги не только были пойманы на измене, но продолжили крутить романы на стороне, когда им дали второй шанс.

Я узнал, что она мне изменила. Мы отправились к психотерапевту. Я пытался спасти наш брак, а она все еще виделась с любовником. Я позвонил его жене и рассказал, что моя супруга и ее муж продолжают свои делишки SnatchAddict пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины, пережившие развод, поделились главными открытиями, которые сделали после разрыва. Многие люди указали на то, что человек, с которым заключаешь брак, и человек, с которым разводишься, внезапно оказываются разными людьми.