В России не исключили прямой военной угрозы от западных стран

Делегация в Вене не исключила, что Запад дойдет до прямой конфронтации с Россией

Россия не исключает того, что западные страны начнут прямую военную кампанию в отношении Москвы. Такую угрозу допустила член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, сообщает РИА Новости.

По ее мнению, Россия допускает такую угрозу от Запада в связи с тем, что «воплощаются схемы комплексного сдерживания России путем создания "новой нормальности", выражающейся в бесконечных ротациях военных контингентов и проведении как минимум 30 ежегодных крупных маневров» вблизи российской границы.

18 января Жданова заявила, что призывы западных стран готовиться к прямой конфронтации с Москвой могут привести к эскалации событий.