Россиян стали чаще звать на работу за рубежом

РБК: россияне получили на 38 % больше офферов на работу за рубежом в 2023 году

В 2023 году россияне получили на 38 процентов больше приглашений на работу за рубежом, чем в 2022-м. За 12 месяцев количество подобных офферов достигло 516 тысяч, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Headhunter.

При этом речь идет о приросте предложений как от зарубежных, так и от российских работодателей. Чаще всего граждан РФ звали работать в Туркменистан (рост в 14 раз в сравнении с 2022-м, до 301), Аргентину (в 7 раз, до 744), США (в 5 раз, до 18,9 тысячи), Великобританию (в 5 раз, до 1,2 тысячи), Грецию (в 4 раза, до 206), Румынию (в 4 раза, до 110) и Грузию (в 4 раза, до 84 тысяч).

Кроме того, эксперты заявили о росте числа предложений для россиян от работодателей из Южной Кореи, Сербии, Объединенных Арабских Эмиратов. В свою очередь, интерес к российским работникам от компаний из Бангладеша, Норвегии, Словакии, Нидерландов, Эстонии, Вьетнама и Франции, напротив, кратно снизился, заключили аналитики.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные организации «Финион» сообщила, что к началу декабря 2023 года около 40 процентов релокантов вернулись в Россию. Руководитель направления клиентской эффективности Headhunter Наталья Данина заявляла, что 26 процентов граждан вернулись в страну в поисках работы.

