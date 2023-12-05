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07:02, 5 декабря 2023Россия

Назван процент вернувшихся в Россию релокантов

«Известия»: около 40% релокантов вернулись в Россию

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Порядка 40 процентов релокантов вернулись в Россию. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что такие данные получила организация «Финион» по итогам опроса среди 2,7 тысячи действующих и потенциальных клиентов компании, интересующихся темой миграционных услуг. Спрос россиян на услуги оформления ВНЖ в других странах упал в десятки раз за 2023 год, подчеркнули эксперты.

Ранее главный специалист hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности ресурса Наталья Данина , что четверть релокантов (26 процентов) вернулась в Россию в поисках работы. По ее мнению, на возвращение релокантов могли повлиять ухудшение их экономического положения за рубежом, падение курса рубля и отсутствие планов российских властей по организации очередной волны частичной мобилизации.

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      Юлия Мискевич
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