Релоканты массово вернулись в Россию

Эксперт по рынку труда Данина заявила о возвращении в Россию четверти релокантов

Четверть релокантов (26 процентов) вернулась в Россию в поисках работы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила главный специалист hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности ресурса Наталья Данина.

«Вернулся каждый четвертый релокант. Это показал наш анализ резюме соискателей-релокантов, которые сменили регион с РФ на другую страну в течение 2022 года, проведенный в октябре этого года», — пояснила она.

По ее мнению, на возвращение релокантов могли повлиять такие факторы, как ухудшение их экономического положения за рубежом, падение курса рубля и отсутствие планов российских властей по организации очередной волны частичной мобилизации. Кроме того, добавила Данина, это может быть связано с установлением в стране рекордно низкой безработицы и ростом предлагаемых успешным кандидатам зарплат.

Последней причиной она назвала истечение сроков пребывания граждан России в других странах и трудности с получением вида на жительство или документов для работы.

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