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01:42, 23 июня 2023Путешествия

Названа самая дружелюбная к релокантам из России страна бывшего СССР

РБК: жители Таджикистана больше всего готовы помогать релокантам из России

Фото: Nozim Kalandarov / Reuters

Социологи назвали Таджикистан самой дружелюбной к релокантам страной бывшего СССР. Об этом сообщает РБК.

Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов Центра социального проектирования «Платформа» и исследовательской компании «ОнИн» в девяти странах бывшего СССР. При этом больше половины респондентов заявили, что мигрантам необходимо помогать с культурной адаптацией, изучением языка и подбором легальной работы. Больше всего (66 процентов) желающих помогать оказалось в Таджикистане.

Кроме того, 55 процентов опрошенных жителей Таджикистана приветствуют появление высококвалифицированных специалистов, рост спроса на услуг и возможности заработка для местных. В Киргизии этот показатель составляет 42 процента, в Узбекистане — 46. В то же время свыше половины участников опроса из Казахстана и Белоруссии выразили мнение, что релоканты не окажут заметного влияния на их жизнь.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) связал рост экономик Средней Азии с релокацией российского бизнеса.

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    Марина Совина
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