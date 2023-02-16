Рост экономики Средней Азии связали с проблемами России

ЕБРР связал рост экономик Средней Азии с релокацией российского бизнеса

В текущем году экономики стран Средней Азии в среднем вырастут на 4,9 процента, а в 2024-м — на 5,4 процента. Такой прогноз в своем докладе дал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Документ опубликован на сайте организации.

Авторы связывают тенденцию с притоком инвестиций в инфраструктуру, ценами на энергоносители и проблемами России. Речь идет о релокации российского бизнеса и отделений международных компаний в соседние страны, постепенном перемещении рабочей силы и капитала, а также об увеличении роли стран региона в российской торговле в качестве посредников.

ЕБРР включает в список стран Средней Азии, помимо Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, Монголию. Самый сильный рост ожидается в Таджикистане — плюс восемь процентов. Далее идут Киргизия и Монголия — семь процентов, а потом — Туркмения и Узбекистан — 6,5 процента. Самым слабым — плюс 3,5 процента — ожидается рост ВВП Казахстана, однако в этой стране наибольший для всего региона ВВП на душу населения.

Что касается России, то в 2023 году эксперты ЕБРР ожидают снижение ВВП на три процента. Основной причиной называется падение нефтегазовых доходов. Снижение объемов экспорта газа и цен на него вместе с рекордным дисконтом на российскую нефть не позволит, как в 2022 году, пустить ресурсные сверхдоходы на покрытие проблем, возникших из-за санкций со стороны недружественных государств.

Ранее Министерство национальной экономики Казахстана сообщило, что по итогам прошлого года ВВП республики вырос на 3,1 процента. А в конце года министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди пригласил в страну все ушедшие из России иностранные фирмы.