Экономика Казахстана выросла на 3,1 процента
По итогам прошлого года ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента, сообщил глава Министерства национальной экономики Алибек Куантыров. Его слова передает издание Kapital.kz.
Рост экономики в реальном секторе составил 3,2 процента, а в сфере услуг показатель достиг отметки в 2,5 процента. Положительная динамика фиксируется в сферах строительства, сельского хозяйства, информации и связи, торговли, транспорта и складирования, обрабатывающей промышленности. В период с января по ноябрь внешнеторговый товарооборот Казахстана увеличился на 33,4 процента и составил 122,2 миллиарда долларов. Объемы экспорта выросли на 42,4 процента, достигнув 77,6 миллиарда долларов, в то время как импорт составил 44,6 миллиарда долларов.
За 2022 год на 7,8 процента увеличились темпы роста инвестиций в основной капитал: в операциях с недвижимым имуществом — на 15,4 процента, в сельском хозяйстве — на 6,9 процента, в транспорте и складировании — на 5,5 процента, а также в промышленности — на 5,6 процента, в том числе в горнодобывающей промышленности — на 14,2 процента.
При этом темпы роста последней в прошлом году замедлились — показатель снизился на один процент. Куантыров отметил, что предоставление услуг в отрасли выросло на 15,9 процента, хотя сократилась добыча ряда энергоресурсов. На 0,7 процента снизилось производство угля и металлических руд, на один процент — добыча газа, на 1,9 процента — нефти, на 7,6 процента — других полезных ископаемых.
В ушедшем году положительную динамику также показала экономика Азербайджана: ВВП страны вырос до рекордной отметки в 134 миллиарда манатов (почти 80 миллиардов долларов). Эксперты отмечают, что позитивное влияние на экономики постсоветских государств в 2022 году оказал массовый приезд россиян. По мнению ведущего экономиста по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяны Орловой, среди плюсов для стран СНГ — приток денежного и человеческого капитала. На этом фоне также выше ожиданий аналитиков вырос ВВП Армении — показатель достиг 12,5–13 процентов, а, по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), экономика Грузии вырастет по итогам года до 10 процентов.