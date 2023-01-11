Экономика Казахстана выросла на 3,1 процента

Глава МНЭ Казахстана: рост ВВП республики по итогам 2022 года составил 3,1 процента

По итогам прошлого года ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента, сообщил глава Министерства национальной экономики Алибек Куантыров. Его слова передает издание Kapital.kz.

Рост экономики в реальном секторе составил 3,2 процента, а в сфере услуг показатель достиг отметки в 2,5 процента. Положительная динамика фиксируется в сферах строительства, сельского хозяйства, информации и связи, торговли, транспорта и складирования, обрабатывающей промышленности. В период с января по ноябрь внешнеторговый товарооборот Казахстана увеличился на 33,4 процента и составил 122,2 миллиарда долларов. Объемы экспорта выросли на 42,4 процента, достигнув 77,6 миллиарда долларов, в то время как импорт составил 44,6 миллиарда долларов.

За 2022 год на 7,8 процента увеличились темпы роста инвестиций в основной капитал: в операциях с недвижимым имуществом — на 15,4 процента, в сельском хозяйстве — на 6,9 процента, в транспорте и складировании — на 5,5 процента, а также в промышленности — на 5,6 процента, в том числе в горнодобывающей промышленности — на 14,2 процента.

При этом темпы роста последней в прошлом году замедлились — показатель снизился на один процент. Куантыров отметил, что предоставление услуг в отрасли выросло на 15,9 процента, хотя сократилась добыча ряда энергоресурсов. На 0,7 процента снизилось производство угля и металлических руд, на один процент — добыча газа, на 1,9 процента — нефти, на 7,6 процента — других полезных ископаемых.

В ушедшем году положительную динамику также показала экономика Азербайджана: ВВП страны вырос до рекордной отметки в 134 миллиарда манатов (почти 80 миллиардов долларов). Эксперты отмечают, что позитивное влияние на экономики постсоветских государств в 2022 году оказал массовый приезд россиян. По мнению ведущего экономиста по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяны Орловой, среди плюсов для стран СНГ — приток денежного и человеческого капитала. На этом фоне также выше ожиданий аналитиков вырос ВВП Армении — показатель достиг 12,5–13 процентов, а, по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), экономика Грузии вырастет по итогам года до 10 процентов.