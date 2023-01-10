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17:24, 10 января 2023Экономика

Экономика Азербайджана рекордно выросла

Президент Азербайджана Алиев: ВВП страны в 2022 году достиг рекордных $80 млрд

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВВП Азербайджана по итогам 2022 года вырос до рекордной отметки в 134 миллиарда манатов (почти 80 миллиардов долларов), приводит ТАСС данные от президента страны Ильхама Алиева.

По его словам, внешнеторговый оборот страны превысил 50 миллиардов долларов, при этом положительное сальдо внешней торговли (превышение объемов экспорта над импортом) составило 25 миллиардов долларов. Внешний долг республики за 2022 год сократился с 17 до 9,5 процента ВВП, до семи миллиардов долларов.

Алиев подчеркнул, что такие результаты свидетельствуют об экономической независимости страны. По его мнению, страна способна привлечь неограниченные иностранные кредиты, если такая необходимость возникнет, но пока ее нет. Президент также добавил, что кредитные проекты, реализуемые со Всемирным банком и с Европейским банком реконструкции и развития, находятся на стадии завершения.

Алиев оценил инфляцию в Азербайджане по итогам 2022 года в 13,9 процента, однако отметил, что она носит импортируемый характер, и возможности борьбы с ростом цен у страны «достаточно ограничены».

Эксперты отмечают, что массовый приезд россиян в постсоветские страны позитивно повлиял на экономики принимающих государств в 2022 году. По мнению ведущего экономиста по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяны Орловой, среди плюсов для стран СНГ — приток денежного и человеческого капитала. Денежные поступления позитивно влияют на баланс текущего счета стран, активизирует их внутренний спрос на товары и услуги. Рост ВВП Армении, например, достиг 13 процентов за счет притока граждан России.

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Софья Ермакова
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