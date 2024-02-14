Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:35, 14 февраля 2024Экономика

Россиян заверили в отсутствии проблем с продажей разливного пива

ЦРПТ заявил об отсутствии проблем с маркировкой разливного пива в России

Фото: Unsplash

Проблемы с продажей разливного пива в России отсутствуют. Об этом со ссылкой на заявление оператора системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщает РИА Новости.

Организация заверила, что все необходимое программное обеспечение (ПО) для реализации маркированного пива в кегах в розницу в стране было готово еще прошлой осенью. Сейчас торговым точкам требуется лишь отсканировать специальный год на кеге при ее подключении к крану.

В ЦРПТ рассказали, что ежедневно информацию о реализации такого продукта подают в систему десятки тысяч компаний (всего в ней зарегистрировано более 68 тысяч). «Мы на прямой связи со всем рынком. Х5, "Магнит", "О'кей", "Бристоль", "Верный", SPAR, "Гиперглобус", Rostic's, "Теремок", "Бургер Кинг" — все внедрились», — объяснили представители оператора.

Материалы по теме:
После отстоя. Как западные санкции повлияют на вкус и доступность любимого напитка россиян — пива
После отстоя.Как западные санкции повлияют на вкус и доступность любимого напитка россиян — пива
9 апреля 2022
«Советское пиво было хуже нынешнего» Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
«Советское пиво было хуже нынешнего»Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
19 ноября 2021

В X5 Group подтвердили, что торговые сети компании участвуют в системе маркировки с момента ее внедрения, при этом торговые точки, где реализуется пиво на розлив, продолжили его продажу после 15 января — с этой даты розничная торговля должна передавать в государственную систему мониторинга данные о каждой такой продаже.

Ранее на заседании экспертного совета при Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) ряд отечественных пивоваренных компаний пожаловались на отказы розничных сетей принимать на реализацию пиво на розлив. Пивовары обратили внимание властей, что кассовое программное обеспечение до сих пор не адаптировано под требование о частичном выбытии разливной пивоваренной продукции.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отказался комментировать возможную атаку ВСУ на российский корабль. Его использовали в Сирии, Грузии и Косово

      Путин разрешил совершать сделки с акциями банка «Яндекса»

      Обнаружен двойной Юпитер

      Рогов рассказал о сдавшихся в плен бойцах ВСУ под Работино

      Раскрыты подробности состояния сына Славы Зайцева после госпитализации

      Запасы газа в Европе оценили

      Следователи заинтересовались избивающим учеников российским школьником

      Россиянам назвали новую опасность знакомств в интернете

      В России выросли продажи пива

      Звезда «50 оттенков серого» рассказала о работе над кинокомиксом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше