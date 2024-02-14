Россиян заверили в отсутствии проблем с продажей разливного пива

ЦРПТ заявил об отсутствии проблем с маркировкой разливного пива в России

Проблемы с продажей разливного пива в России отсутствуют. Об этом со ссылкой на заявление оператора системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщает РИА Новости.

Организация заверила, что все необходимое программное обеспечение (ПО) для реализации маркированного пива в кегах в розницу в стране было готово еще прошлой осенью. Сейчас торговым точкам требуется лишь отсканировать специальный год на кеге при ее подключении к крану.

В ЦРПТ рассказали, что ежедневно информацию о реализации такого продукта подают в систему десятки тысяч компаний (всего в ней зарегистрировано более 68 тысяч). «Мы на прямой связи со всем рынком. Х5, "Магнит", "О'кей", "Бристоль", "Верный", SPAR, "Гиперглобус", Rostic's, "Теремок", "Бургер Кинг" — все внедрились», — объяснили представители оператора.

В X5 Group подтвердили, что торговые сети компании участвуют в системе маркировки с момента ее внедрения, при этом торговые точки, где реализуется пиво на розлив, продолжили его продажу после 15 января — с этой даты розничная торговля должна передавать в государственную систему мониторинга данные о каждой такой продаже.

Ранее на заседании экспертного совета при Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) ряд отечественных пивоваренных компаний пожаловались на отказы розничных сетей принимать на реализацию пиво на розлив. Пивовары обратили внимание властей, что кассовое программное обеспечение до сих пор не адаптировано под требование о частичном выбытии разливной пивоваренной продукции.