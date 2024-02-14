В России стали отказываться от разливного пива

Росалкогольтабакконтроль: магазины в России стали отказываться от пива на розлив

Российские пивоваренные компании столкнулись с отказами розничных сетей продавать разливное пиво. О проблеме заявили на заседании экспертного совета при Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль), сообщает РБК.

На отказы принимать на реализацию пиво на розлив пожаловались «Балтика» и ряд менее крупных пивоваров. Проблемы возникли из-за требований передавать сведения о подключении кегов с пивом к оборудованию для розлива и данные о продаже с помощью контрольно-кассовой техники в национальную систему маркировки «Честный знак». Нормы вступили в силу с 15 января 2024 года, а магазины оказались к их соблюдению не готовы. Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» уже просила отложить ужесточение правил торговли до сентября.

Пивовары обратили внимание властей, что кассовое программное обеспечение до сих пор не адаптировано под требование о частичном выбытии разливной пивоваренной продукции. При этом коды маркировки, которые наносятся на кеги, на сильном морозе приходят в негодность и не считываются, и портятся из-за грубого обращения с тяжелым грузом.

«Вес кега — от 42 до 65 килограммов, поэтому грузчики объективно не могут их носить, а катают кеги по земле, при разгрузке бросают с машин, это приводит к повреждению кодов. Заставить грузчиков носить кеги нет возможности», — пояснил один из участников совещания.

По словам члена правления «Опоры России» и основателя подмосковной пивоваренной компании «Глетчер» Игоря Хавского, на долю пива в кегах приходится 10-15 процентов рынка. У небольших компаний этот показатель может достигать почти 100 процентов.

Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил запретить импорт пива и пивных напитков, произведенных в недружественных странах. В первую очередь речь идет о Германии, на которую в 2022-2023 годах пришлось более трети импорта. По словам Диденко, экспорт пива для Германии настолько же важен, насколько для Польши имеют значение поставки яблок.