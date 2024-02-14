Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:51, 14 февраля 2024Экономика

В России стали отказываться от разливного пива

Росалкогольтабакконтроль: магазины в России стали отказываться от пива на розлив

Фото: Josh Olalde / Unsplash

Российские пивоваренные компании столкнулись с отказами розничных сетей продавать разливное пиво. О проблеме заявили на заседании экспертного совета при Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль), сообщает РБК.

На отказы принимать на реализацию пиво на розлив пожаловались «Балтика» и ряд менее крупных пивоваров. Проблемы возникли из-за требований передавать сведения о подключении кегов с пивом к оборудованию для розлива и данные о продаже с помощью контрольно-кассовой техники в национальную систему маркировки «Честный знак». Нормы вступили в силу с 15 января 2024 года, а магазины оказались к их соблюдению не готовы. Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» уже просила отложить ужесточение правил торговли до сентября.

Пивовары обратили внимание властей, что кассовое программное обеспечение до сих пор не адаптировано под требование о частичном выбытии разливной пивоваренной продукции. При этом коды маркировки, которые наносятся на кеги, на сильном морозе приходят в негодность и не считываются, и портятся из-за грубого обращения с тяжелым грузом.

Материалы по теме:
«Советское пиво было хуже нынешнего» Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
«Советское пиво было хуже нынешнего»Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
19 ноября 2021
После отстоя. Как западные санкции повлияют на вкус и доступность любимого напитка россиян — пива
После отстоя.Как западные санкции повлияют на вкус и доступность любимого напитка россиян — пива
9 апреля 2022

«Вес кега — от 42 до 65 килограммов, поэтому грузчики объективно не могут их носить, а катают кеги по земле, при разгрузке бросают с машин, это приводит к повреждению кодов. Заставить грузчиков носить кеги нет возможности», — пояснил один из участников совещания.

По словам члена правления «Опоры России» и основателя подмосковной пивоваренной компании «Глетчер» Игоря Хавского, на долю пива в кегах приходится 10-15 процентов рынка. У небольших компаний этот показатель может достигать почти 100 процентов.

Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил запретить импорт пива и пивных напитков, произведенных в недружественных странах. В первую очередь речь идет о Германии, на которую в 2022-2023 годах пришлось более трети импорта. По словам Диденко, экспорт пива для Германии настолько же важен, насколько для Польши имеют значение поставки яблок.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал «закон о негодяях»

      Раскрыта польза отказа от курения

      Россиянин оставил ложное сообщение о минировании моста и получил срок

      Афганских беженцев осудили в Петербурге за попытку попасть в Европу

      По делу о махинациях в «Совкомфлоте» вынесен новый приговор

      В России стали отказываться от разливного пива

      Собственникам аварийного жилья смогут вне очереди предоставить новое

      Ида Галич снялась на видео в бане

      В России резко подешевели духи

      В Азербайджане осудили слова Борреля о ситуации на границе с Арменией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше