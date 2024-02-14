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13:16, 14 февраля 2024Экономика

Россиянам рассказали о ценах на подарки ко Дню святого Валентина

АТОЛ: букет цветов ко Дню влюбленных обойдется россиянам в 1820 рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Традиционный букет цветов ко Дню всех влюбленных в 2024 году обойдется россиянам в среднем в 1820 рублей. Об этом и других ценах на подарки к празднику говорится в результатах исследования аналитиков компании АТОЛ, сообщают «Известия».

Средняя цена мягкой игрушки составила 930 рублей, а открытки-валентинки — 41 рубль, подсчитали эксперты. Недорогими подарками на День святого Валентина для мужчин станут кружка (212 рублей) или набор для бриться (415 рублей). Сладкие презенты, коробка конфет и плитка подарочного шоколада, обойдутся в 368 и 198 рублей соответственно, рассказали в АТОЛ.

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Существенно больше придется потратить на духи к празднику, средняя цена женского аромата составила 1431 рубль, мужского — 1522 рубля. Одним из самых дорогих подарков стал сотовый телефон (28,5 тысячи рублей), отметили авторы исследования.

Ранее стало известно, что в канун Дня всех влюбленных самыми популярными услугами у россиян стали услуги флористов. В начале февраля по сравнению с концом января спрос на изготовление цветочных букетов на заказ вырос на 21 процент. Не меньшим спросом пользуется заказ съедобных букетов — услугами изготовителей композиций из сладостей, ягод и фруктов интересовались в полтора раза чаще (плюс 58 процентов), чем в январе.

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