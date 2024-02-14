Россиянин оставил ложное сообщение о минировании моста и получил срок

Под Челябинском мужчину осудили на 2 года за ложный звонок о минировании моста

В Челябинской области суд приговорил к одному году и восьми месяцам лишения свободы местного жителя, сообщившего о минировании железнодорожного моста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, мужчина хотел дестабилизировать деятельность органов власти и оставил анонимное сообщение о минировании. Однако сотрудники ФСБ и МВД установили его личность и задержали.

Ранее стало известно, что подросток из Киселевска поругался со сверстником и заявил с его номера о минировании школы.

