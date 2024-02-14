Россиянин похитил 40 товаров у маркетплейса с помощью махинаций и был задержан

В Крыму задержали юношу, похитившего 40 товаров у маркетплейса

В Севастополе полицейские задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в махинациях с оплатой товаров на одном из маркетплейсов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как юноша в разное время приходит в один и тот же пункт выдачи заказов. Сотрудники маркетплейса сканируют код для получения заказа с его телефона и выдают ему товары без проведения оплаты.

По данным ведомства, о неполадках в системе оплаты маркетплейса молодой человек узнал во время получения очередного заказа и решил использовать это для незаконного обогащения. За десять дней он заказал и похитил около 40 товаров, в том числе четыре смартфона и аксессуары к ним, три музыкальных колонки, два телевизора, а также ноутбук, пневматические пистолеты, самокат и другие мелкие товары. Часть похищенного юноша оставил себе, а остальное подарил друзьям и перепродал.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Фигурант полностью признал свою вину.

Ранее полицейские в Оренбурге задержали 30-летнего мужчину, который похитил семь квартир общей стоимостью 33 миллиона рублей с помощью продающей недвижимость компании.