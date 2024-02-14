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10:24, 14 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин похитил семь квартир на сумму 33 миллиона рублей

МВД: в Оренбурге задержали мужчину за хищение семи квартир на 33 млн рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Оренбурге полиция задержала 30-летнего мужчину, который похитил семь квартир общей стоимостью 33 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по региону.

В ходе проведения оперативных мероприятий силовики установили, что все квартиры злоумышленник оформлял на родственника, а потом перепродавал. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчина заключен под стражу.

По данным ведомства, в ноябре 2023 года фигурант заключил договоры купли-продажи с компанией, продающей недвижимость. Общая сумма составила более 33 миллионов рублей. Затем он передал продавцу подложные платежные поручения об оплате жилья. Отсутствие денег по договорам сотрудники компании обнаружили только в конце года, когда подводили итоги.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно для бывшего полицейского Анатолия Лысенко, обвиненного в создании организованной преступной группы и хищении в ее составе шести квартир.

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      Анна Габай
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