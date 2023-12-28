Российский силовик отделался условным сроком за создание ОПГ и хищение квартир

В Петербурге полицейскому дали условный срок за создание ОПГ и хищение 6 квартир

Суд в Санкт-Петербурге назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно для бывшего полицейского Анатолия Лысенко, обвиненного в создании организованной преступной группы (ОПГ) и хищении в ее составе шести квартир. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Его признали виновным в четырех эпизодах по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») и двух эпизодах по части 3 статьи 30 по части 4 статьи 159 («Подготовка к мошенничеству, совершенному организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшему лишение права гражданина на жилое помещение») УК РФ. Мужчине также назначили штраф в размере 800 тысяч рублей, в зале суда он полностью признал вину.

Обвинение считало, что за период с 1 января 2012-го по 28 сентября 2017 года Лысенко, занимая различные должности в правоохранительных органах, вместе с сообщником создал устойчивую ОПГ, куда привлек других участников. В ее составе подсудимый подыскивал одиноких лиц, имевших в собственности объекты недвижимости, а также квартиры, принадлежавшие Петербургу, для незаконного завладения ими. Он также использовал служебное положение, чтобы получить необходимые для совершения преступлений документы и информацию.

За пять лет участники ОПГ успели похитить шесть квартир общей стоимостью более 19,5 миллиона рублей. Еще двумя квартирами на сумму более восьми миллионов рублей участники группы завладеть не смогли.

Ранее суд в Ростовской области приговорил к двум годам колонии бывшего полицейского за разглашение гостайны.