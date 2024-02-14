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18:22, 14 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин уговорил сына идти воровать и получил условный срок

Суд в Петербурге дал 3 года условно отцу, заставлявшему сына воровать

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд в Петербурге приговорил к трем годам лишения свободы условно местного жителя, который заставлял своего несовершеннолетнего сына воровать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») УК РФ. В зале суда россиянин полностью признал вину, судья назначил ему испытательный срок в три года.

По данным суда, отец, зная, что несовершеннолетние не подлежат уголовной ответственности, сообщил сыну о проблемах с деньгами и уговорил его идти воровать. За все время ребенок, желая улучшить материальное положение семьи, успел похитить игровую приставку, лазерный дальнометр, планшет, детектор и робот-пылесос на общую сумму более 80 тысяч рублей.

Ранее полиция задержала 18-летнего жителя Красноярского края, который устроился курьером мошенников и успел похитить 650 тысяч рублей у двух пенсионерок.

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      Олеся Мицкевич
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