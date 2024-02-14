Россиянина с глубокими порезами на руках и шее спасли на курорте Таиланда

Bangkok Post: россиянина с глубокими порезами на руках и шее спасли в Паттайе

Россиянина с глубокими порезами на руках и шее спасли на популярном курорте Таиланда Паттайя. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.

По данным источника, мужчину по имени Андрей примерно 50 лет нашли без сознания во вторник, 13 февраля, на пустыре возле отеля Crystal Palace Pattaya. У него были изрезаны руки и шея. Рядом лежала разбитая окровавленная пивная бутылка.

Детективы изучили записи с камер видеонаблюдения и увидели одетого в черные брюки и зеленую кепку россиянина, который поздно вечером в понедельник, 12 февраля, шел по дороге в районе Наклуа. Мужчина сжимал левое запястье, из которого, предположительно, текла кровь. После полуночи он вышел на пустую стоянку и не вернулся на дорогу.

Полиция сообщила, что россиянина доставили в местную больницу, где ему обработали раны.

Ранее сообщалось, что двое россиян в Паттайе напали на корейского туриста с инвалидностью. Они разбили иностранцу голову и скрылись, пострадавшего отвезли в больницу.

