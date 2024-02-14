Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:17, 14 февраля 2024Россия

Российские школьники освоили новый способ списывания

MAXIMUM Education: 9% российских школьников списывают с помощью нейросетей

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российские школьники признались, что списывают на уроках с помощью нейросетей, которые сразу же предоставляют ключевую информацию со страниц сайтов. О том, что ученики российских школ освоили новый способ списывания, стало известно из исследования образовательной компании MAXIMUM Education, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, использовать нейросети для списывания на уроках предпочитают девять процентов опрошенных. Еще 22 процента заявили, что списывают с сайтов готовых домашних заданий (ГДЗ).

Более половины школьников (51 процент) списывают регулярно, объясняя это тем, что предмет им неинтересен или что бессмысленно запоминать информацию, которую и так легко добыть в интернете. В то же время около 27 процентов учащихся пожаловались, что без списывания у них не получается справляться со школьной программой. А 52 процента опрошенных вообще не считают списывание чем-то вредным.

Никогда не списывают лишь шесть процентов учеников, свидетельствуют результаты опроса. Они не видят большого смысла в списывании, ведь, по их словам, на ОГЭ и ЕГЭ списать практически невозможно. Кроме того, они любят учиться и узнавать что-то новое.

Результаты опроса показали, что самыми частыми предметами, на которых школьники предпочитают списывать, оказались алгебра, физика и геометрия. Реже всего списывают на литературе, информатике и обществознании.

Исследование проводилось среди учеников с 5 по 11 класс и их родителей. В нем приняли участие 1304 человека из всех регионов России. Основным методом проведения исследования послужил e-mail опрос.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий использование телефонов в школах. При этом исключением будут являться ситуации, которые связаны с угрозой жизни или здоровью школьников, учителей, а также другие экстренные случаи.

Что думаешь? Оцени!
      Владислав Толстиков
      Обсудить
      Последние новости

      В ДНР заинтересовались выброшенной на свалку гумпомощью для бойцов СВО. Почему груз не доехал до передовой?

      Обнаружена причина крупнейшего вымирания в истории Земли

      Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами на вторичном рынке

      Названы главные страхи женщин перед разводом

      Стало известно о бегстве колумбийских наемников с позиций ВСУ

      Российский суд арестовал напавших на участника СВО подростков

      Российские школьники освоили новый способ списывания

      В Великобритании раскрыли затраты на военную поддержку Украины

      Известная актриса решила избавиться от дома в Австралии

      Ищущих пару на 14 февраля россиян предупредили об активизации мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше