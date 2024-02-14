Российские школьники освоили новый способ списывания

MAXIMUM Education: 9% российских школьников списывают с помощью нейросетей

Российские школьники признались, что списывают на уроках с помощью нейросетей, которые сразу же предоставляют ключевую информацию со страниц сайтов. О том, что ученики российских школ освоили новый способ списывания, стало известно из исследования образовательной компании MAXIMUM Education, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, использовать нейросети для списывания на уроках предпочитают девять процентов опрошенных. Еще 22 процента заявили, что списывают с сайтов готовых домашних заданий (ГДЗ).

Более половины школьников (51 процент) списывают регулярно, объясняя это тем, что предмет им неинтересен или что бессмысленно запоминать информацию, которую и так легко добыть в интернете. В то же время около 27 процентов учащихся пожаловались, что без списывания у них не получается справляться со школьной программой. А 52 процента опрошенных вообще не считают списывание чем-то вредным.

Никогда не списывают лишь шесть процентов учеников, свидетельствуют результаты опроса. Они не видят большого смысла в списывании, ведь, по их словам, на ОГЭ и ЕГЭ списать практически невозможно. Кроме того, они любят учиться и узнавать что-то новое.

Результаты опроса показали, что самыми частыми предметами, на которых школьники предпочитают списывать, оказались алгебра, физика и геометрия. Реже всего списывают на литературе, информатике и обществознании.

Исследование проводилось среди учеников с 5 по 11 класс и их родителей. В нем приняли участие 1304 человека из всех регионов России. Основным методом проведения исследования послужил e-mail опрос.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий использование телефонов в школах. При этом исключением будут являться ситуации, которые связаны с угрозой жизни или здоровью школьников, учителей, а также другие экстренные случаи.