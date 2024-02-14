Российский суд арестовал главаря банды рэкетиров

В Новосибирске арестован главарь банды рэкетиров за вымогательство 3 млн руб.

Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал Ходжаназара Абдуллаева по обвинению в вымогательстве около трех миллионов рублей у продавца на Хилокском рынке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Он арестован на срок до 13 апреля 2024 года.

По данным следователей, обвиняемый работал в составе ОПГ, которая вымогала у одного из продавцов на рынке 2 миллиона 960 тысяч рублей. Он является главарем этнической банды рэкетиров, уточняет ТАСС. В конце 2023 года сотрудники ФСБ задержали четверых его сообщников за вымогательство несуществующего долга у соотечественников на сумму 4,5 миллиона рублей.

Хилокский рынок — одна из крупных плодово-овощных торговых площадок Сибири.

Ранее сообщалось, что Индустриальный районный суд Ижевска арестовал адвоката Адвокатской палаты Удмуртской Республики Алексея Баринова, обвиняемого в вымогательстве 15 миллионов рублей у своей клиентки под угрозой распространения компрометирующих ее сведений.