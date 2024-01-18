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19:26, 18 января 2024Силовые структуры

ФСБ поймала угрожавшего компроматом и вымогавшего 15 миллионов рублей адвоката

В Ижевске суд арестовал адвоката за вымогательство 15 млн рублей у клиентки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Индустриальный районный суд Ижевска арестовал адвоката Адвокатской палаты Удмуртской Республики Алексея Баринова, обвиняемого в вымогательстве 15 миллионов рублей у своей клиентки под угрозой распространения компрометирующих ее сведений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По ходатайству следствия юристу избрана мера пресечения до 15 марта, несмотря на то, что Баринов просил не изолировать его от общества.

Он обвиняется в том, что с декабря 2023-го по 16 января 2024 год незаконно требовал от своей доверительницы деньги под угрозой распространения сведений, позорящих ее. 16 января он был пойман с поличным сотрудниками ФСБ России во время получения первой части требуемой суммы в размере двух миллионов рублей.

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      Любовь Ширижик
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