Российского военного осудили на пять лет за хищение шлемов на миллионы рублей

В Омске военного осудили на пять лет за хищение шлемов на семь миллионов рублей

Омский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии военнослужащего Сергея Обухова за хищение шлемов на семь миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным пресс-службы, осужденный был начальником отдела хранения воинской части. Он совершил преступление в составе организованной группы. Дела его сообщников выделены в отдельное производство.

Обухов будет отбывать наказание в колонии общего режима и должен выплатить 350 тысяч рублей штрафа.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года колонии военнослужащего Солаана Самбу-Хоо за уклонение от службы.