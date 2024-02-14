Российского военного отправили в колонию на 5,5 года за уклонение от службы

В Абакане суд приговорил к 5,5 года военного за уклонение от службы

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года колонии военнослужащего Солаана Самбу-Хоо за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, 20 января 2023 года мужчина не вернулся в часть в установленный регламентом срок. Он отсутствовал более полугода.

Ранее стало известно, что этот же суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Чаяна Сагды, не вернувшегося из отпуска в установленный срок.