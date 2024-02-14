Российскому региону предрекли морозы до минус 54 градусов

Жителей Якутии предупредили о надвигающемся похолодании до минус 54 градусов

Жителям Якутии предрекли наступление морозов до минус 54 градусов. О таком предупреждении синоптиков для населения российского региона сообщается на портале якутского управления Гидрометцентра.

По данным синоптиков, такие низкие температуры ожидаются в низинах северо-восточной части Якутии. В других частях региона температура будет не такой низкой — похолодает до минус 45 градусов.

«На юге, местами в центре, на побережье небольшой снег, в центре, в населенных пунктах морозные туманы. Температура воздуха ночью минус 40-45 градусов, при снеге — минус 32-37 градусов», — рассказали метеорологи.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в Москву вернутся морозы.