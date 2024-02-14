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16:06, 14 февраля 202469-я параллель

Российскому региону предрекли морозы до минус 54 градусов

Жителей Якутии предупредили о надвигающемся похолодании до минус 54 градусов

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Жителям Якутии предрекли наступление морозов до минус 54 градусов. О таком предупреждении синоптиков для населения российского региона сообщается на портале якутского управления Гидрометцентра.

По данным синоптиков, такие низкие температуры ожидаются в низинах северо-восточной части Якутии. В других частях региона температура будет не такой низкой — похолодает до минус 45 градусов.

«На юге, местами в центре, на побережье небольшой снег, в центре, в населенных пунктах морозные туманы. Температура воздуха ночью минус 40-45 градусов, при снеге — минус 32-37 градусов», — рассказали метеорологи.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в Москву вернутся морозы.

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      Марк Леонов
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