Назван срок возвращения морозов в Москву

Вильфанд: морозы вернутся в Москву в понедельник, 19 февраля

На следующей неделе в Москву вернутся морозы. Срок окончания потепления жителям столицы назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает Агентство городских новостей «Москва».

В грядущие выходные температура воздуха в Москве поднимется. В ночь на субботу, 17 февраля, ожидается минус 7 — минус 11 градусов, а днем столбики термометров устремятся к нулю. В воскресенье воздух прогреется до минус 4 – плюс 1 градуса.

Однако в понедельник, 19 февраля, температура в столице значительно понизится. Ожидается от минус 10 до минус 15 градусов ночью и минус 8 — минус 3 градуса днем. «Во вторник ночные температуры будут даже 17-12 градусов мороза», — добавил Вильфанд.

Ранее он также заявил, что на текущей неделе температура в Москве может опуститься до 22 градусов мороза.