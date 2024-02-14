Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:51, 14 февраля 2024Среда обитания

Российскую многоэтажку атаковали тараканы и мыши

Жители Нового Уренгоя пожаловались на атаковавших дом тараканов и мышей

Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

Многоэтажный дом в Новом Уренгое (ЯНАО) атаковали тараканы и мыши. Соответствующая жалоба появилась в Telegram-канале «Обращения ЯНАО», где пользователи оставляют свои обращения к губернатору региона Дмитрию Артюхову.

Речь идет о доме, расположенном по адресу микрорайон Восточный, 2/4. Один из жильцов рассказал, что один из подъездов заполонили тараканы, тогда как в мусоропроводе другого обнаружили мышей. «В декабре проводили дезинфекцию, мыши попадают в квартиру на пятом этаже, бегают по натяжному потолку», — посетовал он.

Жильцы проблемного дома признались, что уже устали бороться самостоятельно или просить справиться с ситуацией управляющую компанию «Уютный север». Они отметили, что в приемной УК им отказываются называть телефонный номер директора и предлагают записаться к нему на прием, однако не реагируют на заявки.

Ранее в феврале жильцы дома в Новосибирске пожаловались на нашествие огромных слизней.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не держится за кучи камней и обгорелого железа». ВСУ готовятся к потере ключевой дороги в Авдеевку

      Соседов высказался о поездках артистов в зону СВО после «голой вечеринки»

      Российский писатель высказался об использовании ИИ в литературе

      Глава «Роскосмоса» понадеялся «реально сдвинуть» ситуацию со спутниками

      Российскому региону предрекли морозы до минус 54 градусов

      Молдавия запланировала получить миллионы евро от Германии для решения кризиса

      В России суд дал пожизненный срок педофилу и 17 лет его супруге

      Женщина нашла мужчину в мусорном баке и вышла за него замуж

      В России ответили на протест Литвы из-за объявления в розыск ряда политиков

      Назван срок возвращения морозов в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше