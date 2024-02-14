Российскую многоэтажку атаковали тараканы и мыши

Жители Нового Уренгоя пожаловались на атаковавших дом тараканов и мышей

Многоэтажный дом в Новом Уренгое (ЯНАО) атаковали тараканы и мыши. Соответствующая жалоба появилась в Telegram-канале «Обращения ЯНАО», где пользователи оставляют свои обращения к губернатору региона Дмитрию Артюхову.

Речь идет о доме, расположенном по адресу микрорайон Восточный, 2/4. Один из жильцов рассказал, что один из подъездов заполонили тараканы, тогда как в мусоропроводе другого обнаружили мышей. «В декабре проводили дезинфекцию, мыши попадают в квартиру на пятом этаже, бегают по натяжному потолку», — посетовал он.

Жильцы проблемного дома признались, что уже устали бороться самостоятельно или просить справиться с ситуацией управляющую компанию «Уютный север». Они отметили, что в приемной УК им отказываются называть телефонный номер директора и предлагают записаться к нему на прием, однако не реагируют на заявки.

Ранее в феврале жильцы дома в Новосибирске пожаловались на нашествие огромных слизней.