Среда обитания
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17:48, 12 февраля 2024Среда обитания

Огромные слизни атаковали российскую пятиэтажку

Жильцы пятиэтажки в Новосибирске пожаловались на нашествие огромных слизней

Фото: Wolfgang Hasselmann / Unsplash

Огромные слизни атаковали пятиэтажный дом в Новосибирске и напугали жильцов. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание НГС.

Речь идет о пятиэтажке, расположенной по адресу улица Трикотажная, дом 60/2. Жуткие моллюски завелись в доме после того, как в нем затопило кипятком подвал. По словам биолога Алексея Яновского, изучившего фотографии, которыми поделились жильцы, в здании расплодились большие желтые слизни, питающиеся плесенью и домовым грибком.

«Его могли привезти случайно в виде икры из южной или западной Европы. Слизни поселились в подвале и там развелись», — пояснил специалист. Он добавил, что сами по себе животные не несут опасности для человека, однако могут переносить на себе плесень и различные бактерии из подвала, так что трогать их голыми руками не стоит.

Ранее в этот же день биолог Даменник Кассанелли заявил, что в Сочи может повториться массовое разрастание крайне ядовитого краснокнижного гриба под названием решеточник.

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      Полина Кислицына
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